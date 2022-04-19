Sri Lanka'da parlamentonun gücü artırılacak - Son Dakika

Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, anayasanın parlamentoya daha fazla yetki verecek şekilde değiştirileceğini söyledi.

Başbakan Rajapaksa, parlamentoda yaptığı konuşmada, parlamentonun gücünün artırılmasına ilişkin anayasal değişikliğin yeni atanan kabine ile atılacak ilk siyasi adım olduğunu belirtti.

Bu değişikliğin ekonomik toparlanma için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılacak müzakerelere de yardımcı olacağını vurgulayan Rajapaksa, "Ekonomik sorunlara çözüm ararken, ülkemizde siyasi ve sosyal istikrarın olması önemli." ifadesini kullandı.

Temerrüde düşen ülkenin Maliye Bakanı ve üst düzey yetkilileri, IMF ve Dünya Bankası ile görüşmelerde bulunmak için Washington'a gitmişti.

Ülkede Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'yı hedef alan gösterilerin ardından Sri Lanka'da dün kabine değişikliği yapılmıştı.

Muhalefet partileri ve Sri Lanka halkı, ekonomik krizin sorumlusu olarak gördükleri Devlet Başkanı Rajapaksa'nın istifa etmesini ve Rajapaksa ailesinin ülke yönetiminden çekilmesini istiyor.

Hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede, 24 polis memuru, çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

Güney Asya'da yer alan 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.