Sri Lanka'da sendikalar greve gitti - Son Dakika

Sri Lanka'da ekonomik kriz nedeniyle işçi sendikaları greve gitti.

Liman, demir yolu, petrol, sağlık, bankacılık ve eğitim sektörlerini temsil eden sendikalar, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın görevini bırakması talebiyle grev kararı aldı.

Sendikalar adına basın açıklaması yapan Ravi Kumudesh, grevin, görevini bırakması için hükümete baskı yapmayı amaçladığını belirtti.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da iş yerleri açılmadı, eğitim ve toplu taşımada aksamalar yaşandı.

Doktorlar ve hemşireler, grevi gösterilerle destekleyeceklerini belirtti.

Hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi SriLanka'nın, 1948'den bu yana en ağır ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.