Sri Lanka'da yakıt satışına kısıtlama getirildi - Son Dakika
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Sri Lanka'da yakıt satışına kısıtlama getirildi

28.06.2022 10:00
Sri Lanka'da yakıt satışına kısıtlama getirildi

Tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşayan 22 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'da, yakıt satışlarına 10 Temmuz'a kadar kısıtlama getirildiği bildirildi.

Tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşayan 22 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'da, yakıt satışlarına 10 Temmuz'a kadar kısıtlama getirildiği bildirildi.

The Week'in haberine göre hükümet, 10 Temmuz'a kadar yalnızca temel hizmetlerin verileceğini ve ülke yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya olduğu için diğer tüm operasyonların geçici olarak askıya alınacağını duyurdu.

Kabine Sözcüsü Bandula Gunawardena, "Bugün gece yarısından 10 Temmuz'a kadar yalnızca sağlık, savunma, enerji ve ihracat sektörlerine yakıt verilecek." dedi.

Sri Lanka'daki durum

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Başbakanlık Ofisinin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapan Ranil Wickremesinghe'yi 12 Mayıs'ta başbakanlığa atamıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Başbakan Wickremesinghe, 22 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin çöktüğünü ve petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını duyurmuştu.

Uluslararası Para Fonu ile bir kurtarma paketine ilişkin müzakerelerin sonucunu beklemeden, bu yıl vadesi gelen 7 milyar dolarlık dış borcunu ödeyemeyeceğini açıklayan ülkenin 2026'ya kadar yıllık ortalama 5 milyar dolar ödemesi gerekiyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sri Lanka'da yakıt satışına kısıtlama getirildi - Son Dakika

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