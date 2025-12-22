Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu - Son Dakika
Yaşam

Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu

Haberin Videosunu İzleyin
Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu
22.12.2025 10:05
Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu
Haber Videosu

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay nedeniyle Şişhane istasyonu geçici olarak işletmeye kapatıldı.

İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunda sabah saatlerinde bir intihar girişimi yaşandı.

İSTASYON KAPATILDI

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Bu nedeniyle istasyon geçici olarak işletmeye kapatıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişhane istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.

Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, İstanbul, Şişhane, Yaşam

Son Dakika Yaşam Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu - Son Dakika

SON DAKİKA: Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu - Son Dakika
