Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu

İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunda sabah saatlerinde bir intihar girişimi yaşandı.

İSTASYON KAPATILDI

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Bu nedeniyle istasyon geçici olarak işletmeye kapatıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişhane istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.