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SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne oldu? Yeni emekli maaşları ne kadar, kaç TL? - Son Dakika
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SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne oldu? Yeni emekli maaşları ne kadar, kaç TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapılacağını duyurdu. Bu artışla en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükselecek. Erdoğan ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranının yüzde 42,6'ya yükseleceğini belirtti.

SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne oldu? Yeni emekli maaşları ne kadar, kaç TL?
16.01.2024 - 20:49,  Güncelleme: 20:54
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SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamasında SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına yapılan ek artışa ilişkin bilgi verdi. Peki, SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı ne oldu? Detaylar...

SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapılacağını duyurdu. Yapılan ek artışla en düşük emekli maaşı, 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükselecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 5 EK ZAM

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği maaşlara ek zam gelişmesini duyuran Erdoğan, "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor." ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL'YE YÜKSELDİ

" Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra artışları bir an önce emeklilerimizin maaşlarına yansıtmak istiyoruz." diyen Erdoğan, 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye yükseleceğini duyurdu.

"2024'Ü EMEKLİLER YILI OLARAK İLAN EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında, "2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Bu vesile ile emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek yeni hizmetleri devreye almak hedefimizdir. Geniş bir yelpazeye yayılan bu hizmetler şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Onur BAYRAM
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Son Dakika Soğuk Haber SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne oldu? Yeni emekli maaşları ne kadar, kaç TL? - Son Dakika


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