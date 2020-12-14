Stanford'a kabul edilen Zeynep'in sevinç çığlıklarına boğulduğu anlar gündem oldu - Son Dakika

İzmir'de öğrenim görev ve online görüşmesi sırasında Stanford Üniversitesine kabul edildiğini öğrenen Zeynep Naz Avcı'nın sevinç çığlıkları, sosyal medyada gündem oldu.

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesinde öğrenim gören Zeynep Naz Avcı, uzun süredir dünyanın en önemli üniversiteleri arasında gösterilen Stanford Üniversitesinin hayalini kuruyordu. Büyük emek veren ve sonucuna internet üzerinden bakan Zeynep Naz Avcı, o anlarda online görüşme halindeydi. Üniversiteye kabul edildiğini haberini alan Avcı, bir anda sevinç çığlıkları attı. Sosyal medyada paylaşılan video ise bir anda en çok konuşulanlar arasına girdi ve viral oldu.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile Felsefe Bölümlerinden kabul alan Zeynep Naz Avcı, o anları ise, "Buraya yıllardır hayalini kurup deli gibi emek vermiş ve sonucunda da Stanford Üniversitesi'nden kabul almış bir Naz çizelim!" mesajıyla paylaştı. - İZMİR