Geçen ay 86 yaşında hayatını kaybeden İngiliz oyuncu Patrick Stewart'ın ölüm nedeni, vefatından haftalar sonra netlik kazandı. ABD'li magazin sitesi TMZ'nin ulaştığı ölüm belgesinde kalp-akciğer durmasının yanı sıra Alzheimer ve Lewy cisimcikli demans hastalıkları yer aldı.

Belgede ayrıca Lewy cisimciği ile seyreden nörokognitif bozukluk da sıralandı. Hafızayı, düşünme yeteneğini ve hareketi etkileyen bu tablo, bir demans türü olarak biliniyor.

LOS ANGELES'TAKİ EVİNDE HAYATA VEDA ETTİ

Stewart, 29 Ekim 2026'da Los Angeles'taki evinde yaşamını yitirmişti. Ölüm haberinin ardından eski rol arkadaşları usta oyuncuyu duygusal mesajlarla andı.

X-Men serisinde birlikte rol aldığı Hugh Jackman, Stewart için "gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan biri" ifadesini kullandı. Yakın dostu Ian McKellen ise vedasında Stewart'ın Yorkshire'daki kökenlerini hatırlatarak "O, duygularını açıkça yaşayan biriydi" dedi.

KAPTAN PICARD VE PROFESÖR X İLE EFSANELEŞTİ

1940'ta İngiltere'de doğan Stewart, 15 yaşında okulu bırakıp bir gazetede işe girdi; aynı yıllarda yerel bir tiyatro topluluğunda sahneye çıkmaya başladı. Bristol Old Vic'ten aldığı bursun ardından Royal Shakespeare Company'ye katılarak profesyonel oyunculuğa adım attı.

Geniş kitlelerin tanıdığı bir yüz olması ise Star Trek dizisi ve filmlerinde canlandırdığı Kaptan Jean-Luc Picard rolüyle oldu. Yıllar sonra Star Trek: Picard dizisiyle aynı karaktere geri dönen oyuncu, X-Men filmlerindeki Profesör Charles Xavier rolüyle de yeni kuşakların hafızasına yerleşti.

Emmy ve Altın Küre ödülleri bulunan Stewart'ın Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda bir yıldızı vardı. Oyuncu, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından şövalyelik unvanına layık görülmüştü.