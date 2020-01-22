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Starbucks, 2030 yılına kadar karbon emisyonunu yarıya düşürmeyi hedefliyor
7 saat önce
Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks, 2030 yılına kadar karbon emisyonunu yarıya düşürmeyi hedefliyor.
CEO Kevin Johnson şirketin çevre korumasıyla ilgili yeni hedeflerini açıkladı
Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks 2030 yılına kadar karbon emisyonunu yarıya düşürmeyi hedefliyor.
Starbucks CEO'su Kevin Johnson, salı günü yaptığı açıklamada şirketin çevre korumasıyla ilgili yeni hedeflerini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:33
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