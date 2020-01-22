Starbucks, 2030 yılına kadar karbon emisyonunu yarıya düşürmeyi hedefliyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Starbucks, 2030 yılına kadar karbon emisyonunu yarıya düşürmeyi hedefliyor - Son Dakika Dünya

Starbucks, 2030 yılına kadar karbon emisyonunu yarıya düşürmeyi hedefliyor

7 saat önce

Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks, 2030 yılına kadar karbon emisyonunu yarıya düşürmeyi hedefliyor. CEO Kevin Johnson şirketin çevre korumasıyla ilgili yeni hedeflerini açıkladı

Starbucks, 2030 yılına kadar karbon emisyonunu yarıya düşürmeyi hedefliyor, System.String[]

Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks 2030 yılına kadar karbon emisyonunu yarıya düşürmeyi hedefliyor.


Starbucks CEO'su Kevin Johnson, salı günü yaptığı açıklamada şirketin çevre korumasıyla ilgili yeni hedeflerini duyurdu.

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Starbucks, CEO, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:33 
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