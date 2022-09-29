Video: Starbucks Çin Ana Karasında 6.000'inci Mağazasını Açtı

Starbucks Salı günü Çin ana karasındaki 6.000'inci mağazasının açılışını Shanghai şehir merkezinde yaptı.

Starbucks Çin, bu mağazanın açılışıyla Shanghai'ın dünyada 1.000 Starbucks mağazasına ev sahipliği yapan ilk şehir olma unvanını kazandığını söyledi.

Starbucks 2018 yılında, kendisinin mali yıl sonu olan Eylül 2022 sonuna kadar Çin ana karasında 6.000 mağazaya ulaşacağını duyurmuştu. Şirket, Kovid-19 pandemisi gibi zorluklara karşın bu hedefini planlanan tarihte gerçekleştirmiş oldu.

Starbucks, Çin ana karasındaki ilk mağazasını Ocak 1999'da Beijing'de açmıştı.

Çin ana karasındaki Starbucks mağazalarının sayısı son on yıllık dönemde büyük artış sergiledi ve 2025 yılına kadar 9.000'e ulaşarak 35.000 yeni iş imkanı oluşturması bekleniyor.

Starbucks Çin ayrıca önümüzdeki üç yıl içinde Çin ana karasındaki ilk dijital teknoloji inovasyon merkezini kurma planını da duyurdu.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Kunshan kentinde bir Starbucks kahve yaratıcı parkının da 2023 yazında tamamlanıp işletmeye açılması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor.