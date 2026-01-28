Starmer'den Ukrayna'ya Destek - Son Dakika
Starmer'den Ukrayna'ya Destek

28.01.2026 15:19
İngiltere Başbakanı Starmer, Zelenskiy ile görüşerek Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'ya desteğini yineledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın düzenlediği hava saldırıları karşısında Ukrayna'ya desteğini yineledi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Starmer ve Zelenskiy, yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede Starmer, Rusya'nın düzenlediği füze ve dron saldırıları karşısında Ukrayna'ya verdiği desteği dile getirirken ikili, saldırılar nedeniyle kış şartlarında elektrik ve doğal gaz kesintisi yaşayan bölgelerdeki durumu değerlendirdi.

Zelenskiy de İngiltere'nin Ukrayna'daki enerji altyapısı için söz verdiği 20 milyon sterlinlik destekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Liderler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde yapılan barış görüşmelerine ilişkin fikir alışverişi yaptı.

Starmer, Ukrayna'nın barış için elinden geleni yaptığına işaret ederken Rusya'nın saldırıları bir an önce sona erdirmesi gerektiğini kaydetti.

Çin ve Japonya'ya resmi ziyaret düzenleyen Starmer, Zelenskiy'ye bu ziyaretlere ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA

