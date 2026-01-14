Starmer: Grok'un İçerikleri İğrenç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Starmer: Grok'un İçerikleri İğrenç

14.01.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Starmer, Grok'un rıza dışı cinsel içeriklerini kınayarak gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Grok'un rıza dışı ürettiği cinsel içeriklerle ilgili "Grok'un yaptıkları iğrenç ve utanç vericidir. Ayrıca bunu ücretli bir hizmet olarak sunmaya başlama kararı da korkunçtur." dedi.

Starmer, İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen haftalık "Başbakan'a Sorular" oturumunda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

ABD'li Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen ve X platformuna entegre edilmiş yapay zeka sohbet robotu Grok'ta üretilen rıza dışı cinsel içeriklere ilişkin soruya Starmer, "Grok'un yaptıkları iğrenç ve utanç vericidir. Ayrıca bunu ücretli bir hizmet olarak sunmaya başlama kararı da korkunçtur. Bu konuda eyleme geçme konusunda kararlıyız." yanıtını verdi.

İngiltere'de dijital yayınları, radyo, televizyon ve basılı yayınları denetleyen İletişim Ofisi (Ofcom) tarafından başlatılan incelemeye tam destek verdiklerine işaret eden Starmer, "Bu sabah X'in İngiltere yasalarına uyduklarına emin olmak için harekete geçtiğini öğrendim. Eğer öyleyse bu memnuniyet verici ama buradan geri adım atmayacağız. Harekete geçmek zorundayız. Gerekli önlemleri alacağız." ifadesini kullandı.

Starmer, var olan yasaları güçlendirerek bu konuda gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Musk destekçisi partiye tepki

İngiltere'de aşırı sağın önde gelen partisi Reform UK'in Musk'ı destekler nitelikteki duruşunu da eleştiren Starmer, "Görüntüler iğrençti, Reform UK'in bu konuya yaklaşımı da iğrenç." değerlendirmesinde bulundu.

Starmer, çocukların ve kadınların yasa dışı şekilde özel görüntülerinin üretilmesine Reform UK tarafından tepki gösterilmediğine işaret ederek, "Bunu yapmakla kalmadılar, çocukların pornografi, intihar, kendine zarar verme, yeme bozuklukları gibi içeriklere ulaşmasını da engelleyen Çevrimiçi Güvenlik Yasası'na da karşı çıktılar." diye konuştu.

Başbakan Starmer, anketlerde birinci sırada yer alan Reform UK partisini, çocukları korumakla ilgili bilgi sahibi olmamakla suçladı.

X hakkında resmi soruşturma başlatılmıştı

İngiltere'de Ofcom, Grok'ta üretilen görüntüler nedeniyle hafta başında resmi soruşturma başlatmıştı.

Ofcom'dan yapılan açıklamada, Grok'un İngiliz yasalarını ihlal ettiğine karar verilmesi durumunda X'e 18 milyon sterlin ya da küresel gelirinin yüzde 10'u kadar para cezası kesileceği ve erişim engeli getirilebileceği ifade edilmişti.

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Liz Kendall da parlamentoda geçen yıl kabul edilen ve 2027'de yürürlüğe girmesi planlanan Veri Yasası'nın rıza dışı sahte cinsel görüntü üretmeyi ve üretme talebinde bulunmayı suç kabul eden maddesinin bu hafta yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Starmer: Grok'un İçerikleri İğrenç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti Eskişehir'de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti
İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu
Sertaç Şanlı, Türkiye’ye Beşiktaş formasıyla geri döndü Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Duyanlar şaşkın Galatasaray’da Yusuf Demir sürprizi Duyanlar şaşkın! Galatasaray'da Yusuf Demir sürprizi
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat Sağlığınızla oynuyorsunuz Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz

17:02
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 17:49:34. #7.11#
SON DAKİKA: Starmer: Grok'un İçerikleri İğrenç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.