Starmer: Ukrayna'ya Asker Göndereceğiz

07.01.2026 16:27
Başbakan Starmer, ateşkes halinde Ukrayna'ya asker konuşlandırılacağını ve onay sürecini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa ile Ukrayna'ya asker konuşlandırma planının ateşkes halinde uygulanacağını, öncesinde parlamentodan onay alınacağını ifade etti.

Starmer, İngiltere Parlamentosu'nda haftalık düzenlenen "Başbakana Sorular" oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch, Starmer'a, ateşkes halinde Ukrayna'ya asker göndermek için Fransa ile imzalanan niyet beyanı üzerinden yüklendi.

Bu kararın parlamentoda alınması gerektiğini kaydeden Badenoch'a yanıt veren Starmer, anlaşmanın şimdilik siyasi bir karar olduğunu ve ateşkes halinde asker konuşlandırmaya geçileceğini belirtti.

Starmer, konuşlandırma aşamasında gerekli yasal süreçlerin izleneceğini bildirdi.

Badenoch, Ukrayna'ya konuşlandırılacak asker sayısını ve savaşacak pozisyonda olup olmayacağını da sordu.

Starmer bu soruya yanıtında, "Konuşlandırma ateşkesten sonra olacak. Bu, Ukrayna'nın kapasitesini güçlendirmek için yapılacak. Caydırma amacıyla yapılacak ve askeri noktaları korumak için konuşlandırılacaklar. Sayılar askeri planlarla belirlenecek. Konuşlandırmadan önce bu sayıları parlamentonun onayına sunacağım." dedi.

Badenoch, Starmer'ın Grönland konusunda NATO liderlerini bir zirveye çağırması gerektiğini de kaydetti.

"ABD ile Avrupa arasında tercih yapmak stratejik bir hata olur"

Parlamentodaki üçüncü büyük parti olan Liberal Demokratların lideri Ed Davey ise Starmer için ABD'nin Venezuela'ya yaptığı askeri müdahalenin uluslararası hukuka aykırı olup olmadığını sordu.

Starmer yanıtında, "Uzun süredir Nicolas Maduro'yu Venezuela'nın meşru devlet başkanı olarak görmüyoruz. Sanırım kimse onun arkasından ağlamamıştır. İhtiyacımız olan şey Venezuela'da demokrasiye barışçıl bir geçiş." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukukun tüm ülkeler için ölçü olması gerektiğinin altını çizen Starmer, "ABD, eylemlerinin meşru gerekçelerini açıklamalı." dedi.

Davey, ikinci sorusunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı alması halinde NATO'nun sona ereceğini söyleyerek, "Başbakan, İngiltere'nin savunma harcamalarını planlanandan daha önce artırıp güvenilir ülkelerle yeni bir ittifak kurmak gerektiğini düşünüyor mu?" diye sordu.

Starmer buna yanıtında, "(Davey) Beni sürekli NATO'yu bir kenara atıp Avrupa ile ABD arasında tercih yapmaya çağırıyor. Bu, ülkemiz için stratejik bir hata olur." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

