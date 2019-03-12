Son Dakika Haberleri: Stephen Hawking İngiltere'de Madeni Parayla Anılacak
BBC

Stephen Hawking İngiltere'de Madeni Parayla Anılacak

1 saat önce

Ünlü İngiliz fizik profesörünün adı İngiltere'de yarım sterlin değerindeki 50 peni üzerine basıldı.

Stephen Hawking İngiltere'de Madeni Parayla Anılacak, System.String[]
İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking'in adı İngiltere'de yarım sterlin değerindeki 50 peni üzerine basıldı.

Geçen yıl 76 yaşında ölen bilim insanı Hawking, özellikle kara delikler üzerine çalışmalarıyla biliniyor.

Hawking, Sir Isaac Newton ve Charles Darwin gibi bozuk paralarda adı geçen sayılı bilim insanları arasında.

Tasarımcı Edwina Ellis, "Küçük bozuk paraya büyük bir kara deliği sığdırmak istedim. Keşke burada olsaydı da buna kıkır kıkır gülseydi" dedi.

Ellis, Hawking'in "zor konuları anlaşılabilir, yakın ve ilişkilendirilebilir" kıldığını söyledi.

Hawking'in çocukları Lucy ve Tim, İngiltere'de darphaneye giderek madeni parayı inceledi.

Lucy Hawking, "Bozuk parada adının geçmesi büyük bir ayrıcalık. Babam Newton ve Darwin gibi bozuk parada anılan bilim insanları arasına girmekten mutluluk duyardı" dedi.

Hawking çok satan kitabı "Zamanın Kısa Tarihi" isimli kitabında kara delikleri açıklamıştı.

Geçmişte BBC'ye açıklamasında Hawking kara deliklerin bütünüyle kara olmadığını bulmuş olmasını "en büyük başarısı" olarak tanımlamıştı.

Hawking'e 22 yaşındayken ender görülen motor nöron hastalığı nedeniyle birkaç yıllık ömür biçilmişti.

Hastalık onu tekerli sandalyeye bağımlı kıldı ve konuşma yetisini kaybetti ancak Hawking 30 yıl boyunca Cambridge Üniversitesi'nde matematik profesörü olarak çalıştı.




14 Mart 2018'de ölen Hawking'e veda etmek için kalabalıklar sokaklara döküldü.

Hawking'in 50 sterlinlik banknotlarının yeni yüzü olması da önerildi. Karar bu yılın yaz aylarında alınacak.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:09 

Sterlin, Stephen Hawking, İngiltere, Dünya
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