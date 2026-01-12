STK'lar, Protesto Hakkına Sahip Çıktı

İngiltere'de 40'tan fazla sivil toplum kuruluşu (STK), hükümetin protestolara karşı polise yeni yetkiler verme girişimine tepki gösterdi.

Ülkede farklı alanlarda faaliyet gösteren 44 STK'nin ortak açıklamasında protesto hakkının çok kıymetli olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, hükümetin tekrar eden protestoları önlemek için atmak istediği yeni adımlara karşı olunduğu vurgulandı.

Hükümetin polise bu tür protestoları engellemek amacıyla yeni yetkiler verme hazırlığında olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu çalışma yasalaşırsa İngiltere ve Galler'de polis, belli bir alanda sürekli protestolar planlanmasını engelleyebilecek. Bu alanlar kesin olarak belirtilmiyor. Polis, bu noktalarda yapılacak eylemlerin aynı nedenle mi ya da aynı kişilerle mi yapılıp yapılmayacağını hesaba katmak zorunda değil." ifadeleri kullanıldı.

"Bu yasanın etkisi daha geniş alanda da görülecektir"

Filistin'e destek eylemlerinin ardından bu adımın atıldığı vurgulanan açıklamada, "Ancak bu yasanın etkisi daha geniş alanda da görülecektir. Kentin merkezindeki ırkçılık karşıtı yürüyüşler, daha önce aynı noktada yapılan çiftçi eylemleri nedeniyle engellenebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada önemli eylemlerin genellikle Başbakanlık, Parlamento ya da bakanlıkların çevresinde yapıldığına işaret edilerek, "Hiçbir eylem, tek bir protesto gösterisiyle değişimi sağlamadı. Britanya'nın kendi demokratik sistemi bile sürekli yapılan eylemlerin sonucunda kuruldu. Medeni haklar hareketi, kadınların seçme ve seçilme hakkı talepleri ve Güney Afrika'daki apartheide karşı eylemler, yıllarca birbirini tekrar eden eylemlerle sonuca ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Barışçıl protestoların engellenmesinin kimsenin hakkını ve güvenliğini korumayacağı belirtilen açıklamada, gelecekte de herhangi bir hükümetin siyasi, işçi eylemlerini ve grevleri önleyebileceği vurgulandı.

Açıklamaya imza atanların arasında Uluslararası Af Örgütü, Filistin Dayanışma Kampanyası, Bağımsızlık için Yahudiler ve Savaşı Durdur Koalisyonu gibi STK'lerin yanı sıra üye sayısı milyonları bulan UNISON, Lokomotif Mühendisleri ve İtfaiyeciler Birliği ve Equity gibi sendikalar da yer aldı.