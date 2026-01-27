STM'den İlk Canlı Mühimmat Testi - Son Dakika
STM'den İlk Canlı Mühimmat Testi

STM'den İlk Canlı Mühimmat Testi
27.01.2026 16:22
STM'nin KARGU İHA'ları, sürü teknolojisiyle hedefleri başarıyla vurdu. Bu, Türkiye için bir ilke.

STM tarafından geliştirilen sürü İHA teknolojisi kapsamında 20 adet vurucu İHA KARGU ile gerçekleştirilen testte, hedefler gerçek mühimmatla tam isabetle vuruldu.

STM'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde icra edilen faaliyette, STM'nin sürü İHA'ları ilk kez canlı mühimmat patlamalı bir ortamda başarıyla test edildi.

Gerçekleştirilen testte, tamamen milli algoritmalarla geliştirilen dağıtık mimariye sahip sürü zekası sayesinde tek bir operatör kontrolünde görev yapan KARGU sürüsü, kalkışın ardından görev bölgesine otonom olarak intikal etti.

Görev bölgesine ulaşan KARGU sürüsü, üç farklı hedef için otonom şekilde alt sürülere ayrılarak, operatörün tek bir komutuyla eş zamanlı saldırı gerçekleştirdi. Anti-personel harp başlığıyla donatılmış KARGU'lar, canlı mühimmat kullanılan testte dağıtık mimari yapıları sayesinde kendi aralarında haberleşerek, yüksek hassasiyet, eş zamanlı angajman ve operasyonel güvenilirlik kabiliyetlerini sahada başarıyla ortaya koydu. Bu faaliyet, Türkiye'de sürü kabiliyetinin canlı mühimmatlı bir operasyonel senaryoda test edildiği ilk çalışma olarak kayıtlara geçti.

Tatbikat bölgesinde gerçekleştirilen faaliyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, 4. Kolordu Komutanı ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut başta olmak üzere üst düzey askerlerden oluşan heyet yerinde takip etti. STM'nin sürü İHA saldırı kabiliyeti, komuta heyeti tarafından tam not aldı.

"Geleceğin harp konseptlerine yön verecek stratejik bir eşiği temsil ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, elde edilen başarının yalnızca teknik değil, aynı zamanda stratejik bir anlam taşıdığını ifade etti.

Sürü İHA teknolojilerinin modern harp sahasının en kritik oyun değiştirici unsurlarından biri haline geldiğini belirten Güleryüz, "STM olarak, tamamen milli yazılım ve algoritmalarla geliştirdiğimiz sürü zekası mimarimizi bugün canlı mühimmat patlatmalı bir testle sahada başarıyla ispatlamış olmanın gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güleryüz, sürü zekasıyla donatılmış KARGU'ların koordineli biçimde, canlı mühimmatla hedefleri tam isabetle vurmasının Türkiye'nin otonom sistemler, yapay zeka ve sürü konsepti alanında geldiği seviyeyi net biçimde ortaya koyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu kabiliyet, sadece bugünün operasyonel ihtiyaçlarına değil, geleceğin harp konseptlerine de yön verecek stratejik bir eşiği temsil ediyor. STM mühendisliğinin imzasını taşıyan bu başarıyla, ülkemizi sürü zekası alanında dünyada sayılı ülkeler arasına taşıma kararlılığımızı bir kez daha göstermiş olduk."

Canlı mühimmatla icra edilen bu başarılı sürü İHA saldırı testi, Türkiye açısından bir ilke işaret ediyor. Test, dünyada sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu ileri düzey sürü operasyon kabiliyetleri arasında yer alındığını da ortaya koydu. STM tarafından geliştirilen dağıtık kontrol tabanlı sürü zekası mimarisi sayesinde sistem, görev esnasında bazı unsurların devre dışı kalması durumunda dahi operasyonunu sürdürebilecek yüksek esneklik ve dayanıklılık sergiledi.

İHA'lar hedef tipine göre otonom angajman yapabiliyor

STM'nin sahip olduğu özgün algoritmalar ve yazılımlar sayesinde STM sürü sisteminde bulunan taktik İHA'lar, gerçek zamanlı olarak birbirleri arasında haberleşebiliyor, hedef tespiti, paylaşımı ve önceliklendirmesi yaparak sürü saldırısı icra edebiliyor.

STM'nin sürü zekası mimarisi, merkezi bir kontrol birimine bağımlı olmadan, her bir İHA'nın görev kararlarını kendi almasına imkan tanıyor. Bu dağıtık kontrol mimarisi, sistemin bir parçası devre dışı kalsa bile sürünün görevi sürdürebilmesini sağlıyor ve görev başarısını artırıyor.

Sürü sistemleri, satürasyon saldırısı konsepti çerçevesinde aynı anda çok sayıda İHA'nın koordineli biçimde hedef bölgeye seyrüseferini sağlayarak, düşman savunma sistemlerinin satürasyona uğratılmasını ve etkisiz bırakılmasını hedefliyor.

STM algoritmaları sayesinde sürü içindeki İHA'lar, taşıdıkları mühimmat türüne uygun hedeflerle angaje oluyor. Örneğin insan veya araç hedeflerini ayırt edebilen, anti-personel veya zırh delici mühimmat taşıyan İHA'lar, hedef tipine göre otonom angajman yapabiliyor. Geliştirilen sistemlerde sürüye gerçek zamanlı olarak yeni İHA'lar eklenip çıkarılabiliyor, görevler güncellenebiliyor ve görev bölgesi içinde sürü bölünerek farklı alt görevler icra edebiliyor.

Kaynak: AA

