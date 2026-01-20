STM ve Barzan Holding'den Stratejik Mutabakat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

STM ve Barzan Holding'den Stratejik Mutabakat

20.01.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STM ve Barzan Holding, Katar'da taktik İHA üretimi ve entegrasyonu için mutabakat imzaladı.

Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ile Katar merkezli Barzan Holding arasında taktik İHA sistemlerinin Katar'da yerel üretimi, entegrasyonu ve geleceğe yönelik kabiliyetlerinin geliştirilmesini içeren stratejik bir mutabakat muhtırası (MoU) imzalandı.

STM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Katar arasında uzun yıllara dayanan stratejik işbirliğini savunma sanayisi alanında bir üst seviyeye taşıyan imza töreni, Katar'da düzenlenen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı (DIMDEX 2026) kapsamında gerçekleştirildi.

Törene, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün katıldı. Mutabakat muhtırası, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ile Barzan Holding Grup Üst Yöneticisi (CEO) Mohammed Bin Bader Al Sadah tarafından imzalandı.

Yerel üretim ve ortak geliştirme modelleri

İmzalanan anlaşma kapsamında, STM'nin operasyonel sahalarda başarısını kanıtlamış taktik İHA sistemlerinin Katar'da yerel olarak üretilmesi ve entegrasyonu süreçleri ele alınacak. İşbirliğinin çerçevesi, insansız hava sistemlerinin yanı sıra insansız deniz platformlarını da kapsayabilecek şekilde geniş bir perspektifte değerlendirilecek.

STM, Barzan Holding'e mühendislik, sistem geliştirme ve teknoloji entegrasyonu alanlarında geliştirme ortağı olarak katkı sunacak. Bu modelle, Katar'ın savunma teknolojileri altyapısının uluslararası standartlarda tahkim edilmesi amaçlanıyor.

"Ortak üretimle sürdürülebilir ekosistem oluşturmayı önemsiyoruz"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, imzalanan mutabakatın iki ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğini derinleştiren stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Güleryüz, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Katar arasındaki güçlü stratejik ilişkiler, savunma sanayisi alanında somut projelerle her geçen gün daha da pekişiyor. Barzan Holding ile imzaladığımız bu iyi niyet anlaşması 4 farklı kıtada 15'ten fazla ülke tarafından tercih edilen taktik İHA sistemlerimizin ve insansız deniz sistemleri kabiliyetlerimizin Katar'da yerel olarak üretilmesini, entegrasyonunu ve ileri kabiliyetlerinin geliştirilmesini hedefliyor. STM olarak mühendislik gücümüzü ve teknoloji birikimimizi dost ve müttefik ülkelerle paylaşarak ortak üretim ve sürdürülebilir savunma ekosistemleri oluşturmayı önemsiyoruz. Bu işbirliğinin, her iki ülkenin savunma ve havacılık sanayisi kabiliyetlerine uzun vadeli katkılar sunacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Katar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi STM ve Barzan Holding'den Stratejik Mutabakat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Trump’a tarife misillemesi: 93 milyar Euro’luk gümrük vergisi yolda AB'den Trump'a tarife misillemesi: 93 milyar Euro'luk gümrük vergisi yolda
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
İstanbul’un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler İstanbul'un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler!
Ernest Muçi, Beşiktaş’ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor’da 18 maçta başardı Ernest Muçi, Beşiktaş'ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor'da 18 maçta başardı

15:02
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 15:06:19. #7.11#
SON DAKİKA: STM ve Barzan Holding'den Stratejik Mutabakat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.