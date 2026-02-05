STM, WDS Fuarı\'nda Askeri Sistemlerini Sergileyecek

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., milli imkanlarla geliştirdiği askeri deniz platformlarını ve insansız sistemlerini, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek World Defense Show (WDS) Fuarı'nda sergileyecek.

STM, 8-12 Şubat 2026 tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek, Körfez bölgesinin önemli savunma fuarlarından WDS'ye katılım sağlayacak. STM, askeri denizcilik alanında; ana yüklenicisi olduğu ve Türk donanmasına teslimini gerçekleştirdiği, MİLGEM İstif Sınıfı Projesi'nin ilk gemisi, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL (F-515), Pakistan donanması için inşa edilen ve 2018'de teslim edilen Pakistan Denizde İkmal Tankeri (PNFT), STM-MPAC Hücumbot ve İnsansız Otonom Sualtı Aracı STM NETA'nın maketlerini fuarda katılımcıların beğenisine sunacak. Taktik insansız hava araçlarından ise 4 farklı kıtada 15 ülkeye ihraç edilen Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU, gözcü İHA TOGAN, mühimmat bırakan İHA BOYGA, KarguFPV Kamikaze İHA'yı Körfez Bölgesi'nde sergileyecek.

'YENİ İŞ BİRLİKLERİ HEDEFLİYORUZ'

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin savunması için teknolojiler geliştirirken, ülke ekonomisine katkı sağlayacak ihracat başarılarına imza attıklarını belirtti. Güleryüz, "Bugün, cirosunun yüzde 65'ini ihracattan karşılayan bir şirket olarak, yaklaşık 50 ülkede savunma ve teknoloji alanında iş geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz. Milli sistemlerimizin küresel arenada gördüğü büyük ilgi, Türk mühendislik gücünün en somut nişanesidir. Stratejik vizyonumuzda önemli bir yere sahip olan Körfez bölgesinin en büyük buluşmalarından WDS 2026'da; askeri denizcilik ve insansız sistemlerdeki en yeni kabiliyetlerimizi sergileyeceğiz. Riyad'da amacımız sadece ürünlerimizi vitrine çıkarmak değil; Türk mühendisliğinin ulaştığı yüksek standartları tüm dünyaya göstermek ve dost, kardeş ülkelerle sürdürülebilir yeni iş birliklerine imza atmak" dedi.