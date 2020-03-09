SÜ'de Furkan Kocaman anıldı - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından Erasmus Değişim Programı ile gittiği Polonya'da 9 Mart 2019 tarihinde şehit edilen Furkan Kocaman'ın şehadetinin sene-i devriyesinde anma programı düzenlendi.



İİBF Konferans Salonu'nda gerçekleşen anma programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



Programda konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Geçen sene bu zaman bizde bu acı haberi aldığımızda ailesi, arkadaşları, hocaları gibi gerçekten derinden etkilendik. Değişim Programı münasebetiyle gittiği ve vatanını, milletini, üniversitesini, arkadaşlarını en iyi şekilde temsil ederken gözü dönmüş caniler tarafından kardeşimizi maalesef şehit ettiler. Burada görüyorum ki Furkan kardeşimin burada ne güzel bir arkadaş grubu varmış, bağrına basan hocaları varmış ki uzun seneler unutulmayacak, hepimizin kalbinde yaşayacak. Üniversitemize de aynı şekilde böyle vefa göstermeleri bugünü böyle derli toplu üniversitede yapmaları ve aynı şekilde amfilere, Erasmus Evine ismini vererek onlarca ve belki yüzlerce yıl inşallah adı unutulmayacak bir hale getirdikleri için teşekkür ediyorum" dedi.



"Gelecek siz gençlerimizle birlikte yürüyecektir"



Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise, "Şehidimizin kıymetli evladımızın şahadetinin birinci yıl dönümünde buradayız. Furkanları bu millet hiçbir zaman unutmaz, unutmayacaktır. Devletimiz hiçbir zaman unutmaz. Bu ülke Furkan gibi çok kıymetli evlatları yetiştirdiği sürece istikbale emin adımlarla yürüyecektir. Bu coğrafya zor bir coğrafya, bu coğrafya dünyanın ilgi odağı olan bir coğrafya. 3 kıtanın birleşim yeri olan Anadolu toprakları stratejik bir öneme sahiptir. Sahip olduğu doğal kaynaklarda önemini artırmaktadır. Kendimize yurt olarak tuttuğumuz bu topraklara sahip olmak, buraları yönetmek, hakim olmak güçlü bir devleti gerektirmektedir. Bizler, devletimizin yanında ayrılıkçı, bölücü duygulardan, hareketlerden ve faaliyetlerden uzak durarak bir olduğumuz sürece bu topraklar bizlere vatan olmaya devam edecektir. Gelecek siz gençlerimizle birlikte yürüyecektir. Furkan kardeşimiz içinizden birisiydi, hem devletimizi, hem milletimizi, hem üniversitemizi, hem inancımızı, hem de kültürümüzü orada asaletle ve onurla temsil etti" diye konuştu.



Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ay da, "Hayatının baharında gencecik bir öğrencimizin aramızdan zamansız ayrılışı, başta ailesi olmak üzere üniversitemizi ve tüm Türk milletini derinden üzmüştür. Şehit edilişinin birinci yılında bu üzüntüyü hale derinden hissetmekteyiz. Tarih boyunca şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklar üzerinde yaşayan insanlar olarak Furkan'ı ve tüm şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak hepimizin boynunun borcudur. Bilinmelidir ki, şehitlerimizi bizden ayıran ecel, kalplerimizi asla ayıramayacaktır. Şehitlerimizin kutsal emanetleri olan Türk vatanı ilelebet hür kalacaktır" dedi.



Selçuk Üniversitesi öğrencileri adına konuşan Kürşat Demir, "Bugün burada bir araya gelmemizdeki gaye Erasmus Değişim Programı ile gittiği Polonya'da 9 Mart 2019 tarihinde şehit edilen Furkan Kocaman'ın şehadetinin sene-i devriyesinde anmak ve onu unutturmamak için bir aradayız. Furkan'ın idealleri, hayalleri vardı. O da her Türk genci gibi kendisini her anlamda geliştirerek devletine, milletine hizmet edecekti. Lakin bölücü hain terör tarafından kahpece şehit edildi. Bugün burada Furkan'ı unutturmamak için bir araya gelenler Furkan'ın ideallerini, hayallerini gerçekleştirecek ve onu unutmayıp, unutturmayacaktır" ifadelerini kullandı.



Protokol konuşmalarının ardından Şehit Furkan Kocaman'ı anlatan sine vizyon gösterimi gerçekleşti.



Sinevizyon gösteriminin ardından Dr. Öğretim Üyesi Zerrin Savaşan, Kuzeni Bülent Keleşoğlu, arkadaşları Buse Özge çiçek ve Buğra Gözneli tarafından Şehit Furkan Kocaman anlatıldı.



Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, İİBF Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ay, Furkan Kocaman'ın babası Celalettin ve annesi Ayşegül Kocaman, idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı. - KONYA