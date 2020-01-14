Su kanalına giren yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Su kanalına giren yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika

Su kanalına giren yavru köpek kurtarıldı

6 saat önce

KOCAELİ'de yağmur suyu kanalına giren yavru köpek, itfaiye eri tarafından kurtarıldı.

Su kanalına giren yavru köpek kurtarıldı, System.String[]

KOCAELİ'de yağmur suyu kanalına giren yavru köpek, itfaiye eri tarafından kurtarıldı.

Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi Kanal Sokak'ta, yağmur suyu kanalından gelen köpek sesini duyanlar bölgeye geldi. Kanala giren köpek kurtarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Gelen ekipler, kurtarma çalışması başlattı. Beton borunun içine giren bir itfaiye eri, köpeğe ulaştı, hayvanı yakalayıp, dışarı çıkardı. Islak ve bitkin düşen yavru köpek, bir battaniyeye sarıldı. Çevre sakinlerinden Mustafa Tanrıverdi, köpeği itfaiye ekiplerinden alarak temizledi.Yavru köpek ile annesi ve diğer yavruları sahiplenen Mustafa Tanrıverdi, "Çocuklar köpek sesi duydu. İlk biz çıkarmak istedik, fakat çıkaramadık. Daha sonra itfaiyeye haber verdik. İtfaiyecilerden biri su borusunun içine girdi. Yavru köpeğe ulaştı, sıkıştığı yerden çıkartıp dışarıya aldı. Köpeği bitkin görünce aldım. Sonuçta bir can taşıyor, ölsün diye onu bırakamazdım. Evimde yıkadım, soba yanıyordu sobanın yanına bıraktım. Köpeği besledim. Sabah annesinin yanına bıraktım. Onlara bahçede bir yuva yaptım" dedi.


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da yol kavgası! Tartıştıkları sürücüye kurşun yağdırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş'ın tiyatrosunu izleyenlere tepki gösterdi Farklı partilerde görev alan 5 belediye başkanı, AK Parti'ye geçiş yaptı Yalnız yaşayan şahıs yaşamına son verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 21:47:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Su kanalına giren yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]