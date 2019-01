Su Ürünleri ve Hayvansal Mamul İhracatında Hedef Büyüdü

ÖMER FANSA - Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, sektörün geçen yıl, 2,5 milyar dolar olan 2023 hedefini geçtiğini belirterek, "Hedefimizi 2023 için tekrar revize edip 4 milyar dolara çıkardık." dedi.Ali Can Yamanyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su ürünleri, kanatlı et ve yumurta, süt ve süt ürünleri ile bal ve diğer hayvansal mamulden oluşan sektör ihracatının 2018'de değerde bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artış sağladığını bildirdi.Sektör ihracatının balık, donmuş ve konserve su ürünleri, beyaz et, yumurta, süt ve ürünleri ile deri, bağırsak, bal ve kırmızı et üzerinde yoğunlaştığını anlatan Yamanyılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın himayelerinde 2023 için sektör olarak belirlediğimiz ihracat taahhüdünü yerine getirdik. Geçen yıl oluşan 2 milyar 513 milyon 893 bin dolar ihracatla, 2,5 milyar dolar hedefini aştık. Hedefimizi 2023 için tekrar revize edip 4 milyar dolara çıkardık." dedi.Alt ürün gruplarında da ilk sırayı 958 milyon dolar ihracatla su ürünlerinin aldığını aktaran Yamanyılmaz, "Su ürünlerini 607 milyon dolarla kümes hayvanları, onu da 431 milyon dolarla yumurta takip etti." diye konuştu.Yamanyılmaz, en fazla ihracatın Irak Libya ve Suudi Arabistan 'a yapıldığını, en fazla ihracat artışı yaşanan ülkelerin ise Ruanda, Seyşel Adaları ile Myanmar olduğunu kaydetti.Su ürünlerinde kilogramda ihracat ortalamasının 5,5 dolar, hayvansal mamullerde ise 2 dolar civarında olduğuna dikkati çeken Yamanyılmaz, katma değeri yüksek sektörün aynı zamanda emek yoğun olmasıyla da özellikle kırsal nüfusta istihdam yarattığını dile getirdi.Hedef kıta AfrikaYamanyılmaz, sektörün gelecek süreçte ihracatını daha da artırmak için Afrika'ya yoğunlaşacağını belirtti.Afrika'ya önemli ihracat hamlesi gerçekleştireceklerini ifade eden Yamanyılmaz, şunları söyledi:"Afrika'yı hem beyaz et hem de konserve balık ürünlerinde hedef kıta olarak gördük. Önümüzdeki günlerde Fildişi Sahilleri Tanzanya ile Ruanda ve Güney Afrika 'da pazarımızı geliştirmek için çalışmalarımız olacak. İkili ticari heyetler yapacağız. Akabinde Latin Amerika ülkelerine yöneleceğiz. Panama, Venezuela , Peru'ya ticari heyetler yollayacağız."