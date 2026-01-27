SUBÜ Öğrencileri Kick Boks'ta Başarı Kazandı - Son Dakika
SUBÜ Öğrencileri Kick Boks'ta Başarı Kazandı

27.01.2026 17:21
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Burdur'daki şampiyonada iki bronz madalya kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Burdur'da düzenlenen Kick Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda iki bronz madalya kazandı. 92 üniversiteden yüzlerce sporcunun katıldığı dev organizasyonda SUBÜ'lü sporcular Türkiye üçüncüsü oldu.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye genelindeki 92 üniversiteden toplam 561 sporcu katıldı. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı ringlerde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni temsil eden öğrenciler, sergiledikleri performansla kürsüye çıkmayı başardı. Şampiyonada ter döken SUBÜ öğrencilerinden Azra Uyar, 65 Kilo Kick Light Branşı'nda rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Aynı şampiyonada mücadele eden bir diğer başarılı sporcu İrem Kandemir ise 60 Kilo Full Contact Branşı'nda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. - SAKARYA

