Suça Sürüklenen Çocuk Sayısı %80 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suça Sürüklenen Çocuk Sayısı %80 Arttı

21.01.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Özer, suça karışan çocuk sayısının hızla arttığını ve verilerin yetersizliğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, suça sürüklenen çocuk sayısının son 4 yılda yüzde 80 arttığını belirterek, "Bakan Yılmaz Tunç, çocukları suça sürükleyen nedenleri ortadan kaldırmak için proje başlattıklarını söylüyor. Ancak bize verilen yanıta göre hangi istatistiklerden yararlanacak belli bile değil. Suça karışmış çocuklarla ilgili veri bile tutmayan Bakanlık suç oranlarındaki artışları ve buna neden olan sebepleri nasıl tespit edecek" diye sordu.

Turan Taşkın Özer, Türkiye'de suça sürüklenen çocuk sayısındaki hızlı artışa dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Çocukların giderek daha fazla suça karıştığı gerçeği ile karşı karşıyayız. Sayılar artıyor, yaşlar düşüyor, dosyalar gittikçe ağırlaşıyor. Her yıl yüz binlerce çocuk güvenlik birimlerinin karşısına çıkıyor. Suça sürüklenen çocuk sayısı son 4 yılda yüzde 80 arttı. Yani sistematik, derin ve büyüyen bir tehlikeden söz ediyoruz.

Tam da bu nedenle, ülkede hızla yayılan 'yeni nesil sokak çeteleri' ve organize suç örgütlerinin çocukları tetikçi veya suç ortağı olarak kullanma eğilimiyle ilgili, Adalet Bakanlığı'na sorular sordum. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma, kasten öldürmeye teşebbüs gibi çocuklar hakkında açılan soruşturma, kovuşturma ve  mahkumiyet sayılarının yıllara göre açıklanmasını istedim.

Bakanlık 'istenilen ayrıntıda bilgiler yok' şeklinde cevap verdi. Bakan Yılmaz Tunç, çocukları suça sürükleyen nedenleri ortadan kaldırmak için proje başlattıklarını söylüyor. Ancak bize verilen yanıta göre hangi istatistiklerden yararlanacak belli bile değil. Suça karışmış çocuklarla ilgili veri bile tutmayan Bakanlık suç oranlarındaki artışları ve buna neden olan sebepleri nasıl tespit edecek?

Popülist söylemlerle üretilen palyatif çözümlerle hükümet sorumluluktan kaçıyor. Çocukların suça karışması, bununla bağlantılı karapara, uyuşturucu ve çeteleşme düzeni politiktir. Tüm kurumların elini taşın altına koyup ivedi kararalar alması gerekir."

Kaynak: ANKA

Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suça Sürüklenen Çocuk Sayısı %80 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görenler inanamadı Dere siyah akmaya başladı Görenler inanamadı! Dere siyah akmaya başladı
Haluk Yürekli, Galatasaray’ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
Gazze halkını destekleyen Lewis Hamilton’dan anlamlı hareket Gazze halkını destekleyen Lewis Hamilton'dan anlamlı hareket
4.5 yıllık imza atıldı Mathias Lovik Trabzonspor’da 4.5 yıllık imza atıldı! Mathias Lovik Trabzonspor'da
“Hapse giren adamdan sanatçı olmaz“ demişti Deniz Seki’den Bayhan’a sürpriz bir teklif var "Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
Hüseyin Yayman’dan Özgür Özel’e sert tepki: Akıl fukara olunca... Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e sert tepki: Akıl fukara olunca...

16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 16:05:44. #7.11#
SON DAKİKA: Suça Sürüklenen Çocuk Sayısı %80 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.