Sücaaddin Veli Kültür Derneği'nden Başkan Büyükerşen'e ziyaret - Son Dakika

Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hasan Ali Uzun ve Seyyid Sultan Sücaddin Veli Dergahı Postnişini Mehmet Demirtaş Dede beraberindeki heyet ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Son olarak Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hasan Ali Uzun ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Seyyid Sultan Sücaddin Veli Dergahı Postnişini Mehmet Demirtaş ile birlikte Başkan Büyükerşen'e nezaket ziyareti gerçekleştirdiler. Dernek çalışmaları ve gelecek dönemde yapılacak etkinlikler ile ilgili Başkan Büyükerşen'i bilgilendiren heyet, kentte gerçekleştirilen başarılı belediyecilik çalışmaları dolayısıyla Başkan Büyükerşen'e teşekkür ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükerşen ise Başkan Hasan Ali Uzun ve ekibine çalışmalarında başarı dileğinde bulundu. Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.