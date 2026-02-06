Suçlular Artık Güvende Değil

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Türkiye'de suç işleyen bir kişinin yurt dışında, yurt dışında da suç işleyen bir kişinin Türkiye'de bundan sonra elini kolunu sallayarak gezemeyeceğini belirtti.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Valilikte Vali Ziya Polat tarafından karşılandı. Sağlam, daha sonra makama geçerek valilik şeref defterini imzaladı. Kolluk Gözetim Komisyonu toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Sağlam, Kars'ın güvenlik verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Deprem bölgesinde 455 bin konut yapıldı"

Asrın felaketinde yaraları sarmak için ciddi işler yapıldığını ifade eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, "455 bin konut yapıldı. 455 bin dilde söylemek kolay ama oturup saymaya kalkarsak bugün bitiremeyiz. Rakamsal olarak bitiremeyiz. Çok büyük işler yapıldı. Şehirlerimiz tekrar eski haline dönmeye başladı. Göç eden vatandaşlar şehirlerine geri dönmeye başladılar. Nüfus hareketlerinden bunu izliyoruz. Ticarette canlanma başladı. İnşallah en kısa zamanda normale döneriz" dedi.

Kolluk Gözetim Komisyonu hakkında bilgiler veren Sağlam, "Kolluk Gözetim Komisyonu olarak amacımız şu, diyoruz ki vatandaşımız kolluktan, yani polisimizden, jandarmamızdan, sahil güvenliğimizden herhangi bir şikayeti varsa ya da onlarla ilgili bir ihbarı varsa ya da memnuniyet bildirimiz varsa bunu rahatlıkla güvenli bir şekilde yapabileceği ortamının hazırlanmasını istiyoruz. Vatandaş şikayet edecekse edebilsin. İkinci aşama yapılan bu şikayetlerin sağlıklı bir şekilde, hukuka uygun bir şekilde değerlendirilmesini istiyoruz. Bu değerlendirmenin yapılıp yapılmadığını da kontrol ediyoruz. Onun için yerinde ve yerelde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bugün 14'üncü ilimiz olarak Kars'tayız. Yapılan şikayetlerle ilgili çalışmaları inceleyeceğiz. Yapılan ya da yapılmayan çalışmaları inceleyeceğiz. Önceki dosyalar üzerinde incelemeler yapacağız. Yeniden ele almamız gereken dosyalar varsa onu ele alacağız" diye konuştu.

"Suç işleyen elini kolunu sallayarak gezemeyecek"

Interpol ile yakın diyalog halinde olunduğunu aktaran Sağlam, "Yabancı ülkelerle yakın diyalog halindeyiz. Artık Türkiye'de suç işleyen Avrupa ülkesi olsun, başka ülkeler olsun, elini kolunu sallayarak orada hayatına devam edemeyecek. Geçen hafta Macaristan'dan Serdar Sertçelik denen şahıs getirildi. Ondan önce de getirilenleri Bakanımız basın ile paylaştı. Bu konuda da biz çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız. Bizim ülkemizde suç işleyen yabancı bir ülkede elini kolunu sallayarak hayatına devam edemeyeceği gibi, yabancı ülkede suç işleyip, kırmızı bülten ile arananlar da bizim ülkemizde elini kolunu sallayarak gezemeyecekler. Suç işleyen dünyanın neresinde olursa olsun cezasını çekecektir. Bu konuda da bakanlık olarak son derece karalı olduğumuzu belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Kolluk Gözetim Komisyon Toplantısı basına kapalı olarak devam etti. Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, toplantının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret edecek. - KARS