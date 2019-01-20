Suçüstü Yakalanan Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Ataşehir'de park halindeki bir kamyonetin brandasını keserek araçtaki malzemeleri çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Ataşehir'de park halindeki bir kamyonetin brandasını keserek araçtaki malzemeleri çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 16 Ocak'ta Karaman Caddesi üzerinde park halindeki bir kamyonetin arkasındaki brandasını keserek araçtaki malzemeleri çalmaya çalışan şüpheli A.D (25) suçüstü yakalandı.



Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin aynı gün saat 14.00 sıralarında araç içerisinden dizüstü bilgisayarın çalınması, 16.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi'ndeki bir okulun güvenlik görevlisini tehdit ederek okuldan 40 lira çalınması olayının faili olduğu tespit edildi.



Şüphelinin emniyette hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından kaydı olduğu bildirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



Cep telefonu görüntüsüne yansıyan olayda şüphelinin kamyonetin arkasına çıkıp brandayı kestiği, araçtaki malzemeleri dışarı çıkardığı görülüyor.

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