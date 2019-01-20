Son Dakika Haberleri: Suçüstü Yakalanan Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Suçüstü Yakalanan Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

12 dakika önce

Ataşehir'de park halindeki bir kamyonetin brandasını keserek araçtaki malzemeleri çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Suçüstü Yakalanan Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı, System.String[]
Ataşehir'de park halindeki bir kamyonetin brandasını keserek araçtaki malzemeleri çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 16 Ocak'ta Karaman Caddesi üzerinde park halindeki bir kamyonetin arkasındaki brandasını keserek araçtaki malzemeleri çalmaya çalışan şüpheli A.D (25) suçüstü yakalandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin aynı gün saat 14.00 sıralarında araç içerisinden dizüstü bilgisayarın çalınması, 16.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi'ndeki bir okulun güvenlik görevlisini tehdit ederek okuldan 40 lira çalınması olayının faili olduğu tespit edildi.

Şüphelinin emniyette hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından kaydı olduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Cep telefonu görüntüsüne yansıyan olayda şüphelinin kamyonetin arkasına çıkıp brandayı kestiği, araçtaki malzemeleri dışarı çıkardığı görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:06 Kaynak: AA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Park Halindeki Araçlardan Akü Çalan Hırsızdan Pişkin Sözler: Çek Kardeşim Yakışıklı Olsun Akıllara Durgunluk Veren Olay! Parktaki Evsiz Kadına Uyuşturucu Verip Tecavüz Ettiler

Fatih'te 3 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Yanarak Can Verdi İstanbul'da Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 12:18:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suçüstü Yakalanan Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]