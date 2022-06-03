Hartum'da polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, ordu genel karargahına çıkan yolları, beton bariyerler ve dikenli tellerle, başkenti diğer bölgelere bağlayan birçok köprüyü ise konteynerlerle trafiğe kapattı.

Başkent Hartum 'un yanı sıra Bahri, Umdurman, Niyala, Medeni, Atbera ve Gadarif kentlerinde, 3 yıl önce bugün oturma eyleminde hayatını kaybedenleri anmak ve sivil, demokratik yönetim için binlerce kişi sokağa çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sudan'da '3 Haziran olayları'nın yıl dönümünde protestolar düzenlendi - Son Dakika

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