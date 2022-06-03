Sudan'da 3 Haziran 2019'da sivil hükümete geçiş talebiyle düzenlenen protestolara müdahale edilmesi sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği olayların yıl dönümü nedeniyle, ülkenin çeşitli kentlerinde gösteriler düzenledi.
Başkent Hartum'un yanı sıra Bahri, Umdurman, Niyala, Medeni, Atbera ve Gadarif kentlerinde, 3 yıl önce bugün oturma eyleminde hayatını kaybedenleri anmak ve sivil, demokratik yönetim için binlerce kişi sokağa çıktı.
Hartum'da polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, ordu genel karargahına çıkan yolları, beton bariyerler ve dikenli tellerle, başkenti diğer bölgelere bağlayan birçok köprüyü ise konteynerlerle trafiğe kapattı.
3 Haziran olaylarında ölenlerin fotoğraflarının taşındığı gösterilerde askeri yönetim karşıtı sloganlar atıldı.
Son Dakika › Güncel › Sudan'da '3 Haziran olayları'nın yıl dönümünde protestolar düzenlendi - Son Dakika