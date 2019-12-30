Sudan'da eski istihbarat başkanına "teslim ol" çağrısı - Son Dakika
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Sudan'da eski istihbarat başkanına "teslim ol" çağrısı

6 saat önce

Sudan Yasa Dışı ve Şüpheli Zenginleşme ile Mücadele Savcılığı, hakkında yakalama kararı çıkartılan eski İstihbarat Başkanı Salah Abdullah Kuş'a, en geç bir hafta içinde en yakın polis merkezine teslim olma çağrısı yaptı.

Sudan'da eski istihbarat başkanına

Sudan Yasa Dışı ve Şüpheli Zenginleşme ile Mücadele Savcılığı, hakkında yakalama kararı çıkartılan eski İstihbarat Başkanı Salah Abdullah Kuş'a, en geç bir hafta içinde en yakın polis merkezine teslim olma çağrısı yaptı.

Başsavcı Vekili Selva Halil imzasıyla Sudan gazetelerine verilen ilanda, zanlının hakkındaki kararın infazını engellemek için kaçtığı ya da gizlendiği, bir hafta içinde teslim olmaması durumunda gerekli kanuni işlemlerin yapılacağı kaydedildi.

Sudan Başsavcısı Tac es-Sir, geçen hafta yaptığı açıklamada, İnterpol aracılığıyla Kuş hakkında yakalama talebinde bulunulacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 11 Nisan'daki askeri darbeyle azledilmesinin ardından ortaan kaybolan Kuş'un Mısır'da olduğu belirtiliyor.

Kuş, Beşir karşıtı gösterilerde ölen ve yaralanan protestoculara müdahale emrini vermekle suçlanıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:00 Kaynak: AA
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