Sudan'da geçici hükümet kuruldu

Sudan'da Ömer El Beşir iktidarının sona ermesinin ardından seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümet kuruldu. Sudan Başbakanı Abdullah Hamdouk, bu akşam Hartum'da düzenlediği basın toplantısında ülkede 39 aylık geçiş dönemini yönetecek ve 18 bakandan oluşan hükümetin kurulduğunu açıkladı.



21 Ağustos'ta Sudan'ın 3 yıl 3 ay sürecek geçiş dönemine başkanlık edecek olan Abdullah Hamadok, yemin ederek görevine başlamıştı. Başbakan Hamdouk'un kurduğu geçici hükümetin kabinesinde yer alacak isimler şöyle:



İçişleri Bakanlığı/ Driss Tarifi



Savunma Bakanlığı/ Jamal Omar



Dışişleri Bakanlığı/ Asmaa Muhammed Abdullah



Maliye Bakanlığı/ İbrahim Badawi



Milli Eğitim Bakanlığı/ Mohammed Alamin Sekreteri Tom



Sağlık Bakanlığı/ Akram Ali Tom



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı/ Madani Abbas Madani



Enerji ve Maden Bakanlığı/ Adel Ibrahim



Su Kaynakları Bakanlığı/ Yasser Abbas



Tarım Bakanlığı/ Issa Othman Sharif



Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı/ Lina Sheikh



Adalet Bakanlığı/ Nasır el Din Abdul Bari



Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı/ Walaa Essam Al-Boushi



Yüksek Eğitim Bakanlığı/ Intisar Zein küçük



Kültür ve Enformasyon Bakanlığı/ Faisal Mohammed Saleh



Awafaf ve Dini İşler Bakanlığı/ Nasr al Din Mufreh



Altyapı Bakanlığı/ Ahmed Mohamed Taher



Hayvan Kaynakları Bakanlığı/ Motasem Mahmoud getirdi



Federal Hükümet Bakanlığı/ Yousef Adam Aldai



Kabine/ Omar Mounis - HARTUM