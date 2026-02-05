Sudan'da Hastane Saldırısı: 22 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sudan'da Hastane Saldırısı: 22 Ölü

05.02.2026 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

El-Kuvek Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

PORT Sudan Doktorlar Ağı, Güney Kurdufan eyaletinin güneyindeki El-Kuvek Askeri Hastanesinin Hızlı Destek Kuvvetlerince (HDK) hedef alınması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

Sivil toplum kuruluşu Sudan Doktorlar Ağından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki eyalette yer alan El-Kuvek Askeri Hastanesinin HDK tarafından saldırıya uğradığı bildirildi.

Saldırıda aralarında hastanenin tıbbi direktörü ile 3 sağlık çalışanının da bulunduğu 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının nasıl ve hangi araçla yapıldığına dair bilgi verilmezken, sağlık tesisleri ile sağlık personelinin hedef alınması savaş suçu olarak nitelendirildi.

Saldırının uluslararası insancıl hukuk ile sivillerin ve sağlık kuruluşlarının korunmasını güvence altına alan uluslararası sözleşmelerin açık ihlali olduğu vurgulanarak, bunun insani krizi daha da derinleştireceği ve sivillere sunulan sınırlı sağlık hizmetlerini ciddi biçimde tehdit edeceği ifade edildi.

Sudan Doktorlar Ağı, bu "suçtan" HDK'yi tamamen sorumlu tutarak, uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarını, sağlık tesislerine yönelik tekrarlanan saldırıların durdurulması için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Güvenlik, Hastane, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Hastane Saldırısı: 22 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu
Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’nin namağlup iki takımından biri oldular Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular

19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
19:09
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
18:41
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
18:24
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 19:41:31. #7.11#
SON DAKİKA: Sudan'da Hastane Saldırısı: 22 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.