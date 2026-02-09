Sudan'da İHA Saldırısı: 10 Ölü - Son Dakika
Sudan'da İHA Saldırısı: 10 Ölü

09.02.2026 14:11
Sudan'ın Çad sınırında düzenlenen 2 İHA saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti, 29 yaralı var.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Sudan'ın Çad sınırına yakın bir bölgeye düzenlenen 2 insansız hava aracı (İHA) saldırısında 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

MSF, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Sudan'ın Çad sınırına yakın bir bölgede meydana gelen 2 İHA saldırısında yaralanan 29 kişinin Çad'ın doğusundaki Tine'de bulunan MSF destekli bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Saldırıda 6 kişinin öldüğü, 4 kişinin de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, MSF çalışanlarının çok sayıda kanama ve ciddi yaralanmalarla gelen hasta kabul ettiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Hastaları stabilize etmek ve sevk etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ancak hastanenin kritik vakaları tedavi etme kapasitesi yok." ifadesi kullanıldı.

MSF ekiplerinin Tine ve Oure Cassoni'deki Sudanlı mültecilerin tıbbi ihtiyaçlarını karşıladığına değinilirken, Tine'de, Darfur'daki şiddetten kaçan yaklaşık 4 bin mültecinin aşırı kalabalık geçici kampta çok kötü koşullarda yaşadığına işaret edildi.

Açıklamada, "2025'ten bu yana Oure Cassoni'de 100 binden fazla mülteci bulunuyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güncel, Sudan, Çad, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
