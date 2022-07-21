Sudan'da orduya yakın ittifak, siyasi geçişi görüşmek üzere komite kuracak - Son Dakika
Üye Girişi

Sudan'da orduya yakın ittifak, siyasi geçişi görüşmek üzere komite kuracak

21.07.2022 23:35
Sudan'da orduya yakın ittifak, siyasi geçişi görüşmek üzere komite kuracak

Sudan'da askeri yönetime müzahir olan Özgürlük ve Değişim Güçleri (ÖDBG) ve Ulusal Uzlaşı Güçleri Grubu, geçiş dönemiyle ilgili meseleleri ele almak üzere yüksek siyasi komite kurma kararı aldı.

Sudan'da askeri yönetime müzahir olan Özgürlük ve Değişim Güçleri (ÖDBG) ve Ulusal Uzlaşı Güçleri Grubu, geçiş dönemiyle ilgili meseleleri ele almak üzere yüksek siyasi komite kurma kararı aldı.

Grubun Genel Sekreteri Mubarek Erdul, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, "Geçiş dönemi konularını görüşmek üzere, yaklaşık 17 siyasi örgütten oluşan siyasi güçlerle iletişim kurmak amacıyla yüksek siyasi komite kurmaya karar verdik." dedi.

Erdul, görüşmelerin hükümetin şekli, başbakanın seçilmesi ve geçiş dönemi takvimi gibi konuları masaya yatırmak için iki gün sürecek konferansın ardından sona ereceğini söyledi.

Askeri yönetime yakın çizgide siyaset yürüten ÖDBG ve Ulusal Uzlaşı Güçleri Grubu, Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın kararlarını destekliyor, siyasi taraflara milli meselelerde diyalog ve uzlaşı çağrısı yapıyor.

YORUMLAR
500
BM'den Sudan'ın Mavi Nil bölgesinde şiddeti durdurma çağrısı BM'den Sudan'ın Mavi Nil bölgesinde şiddeti durdurma çağrısı Sudan'ın Mavi Nil Eyaleti'nde Kabileler Arası Çatışmalarda Ölenlerin Sayısı 105'e Yükseldi Sudan'ın Mavi Nil Eyaleti'nde Kabileler Arası Çatışmalarda Ölenlerin Sayısı 105'e Yükseldi
Kaynak: AA

Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da orduya yakın ittifak, siyasi geçişi görüşmek üzere komite kuracak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:15 Fenerbahçe, Joao Pedro'yu renklerine bağladı! İşte açıklanan bonservis bedeli
22:01 İspanya'da 14 bin hektar alanı etkisine alan yangında Hollandalı firmadan itiraf: Yangın, firmaya bağlı yerel bir işletme yüzünden çıktı
21:24 Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a 24 milyon TL gönderdiği ortaya çıktı
21:00 Ukrayna'da bekletilen 25 milyon ton tahıl krizi çözüme kavuşuyor! Taraflar yarın Dolmabahçe'de anlaşma imzalanacak
20:53 Yoğun trafikten sıkılan kadın aracın üstüne çıkıp twerk yaptı!
19:58 İsrail'de feci olay! Havuzun ortasında oluşan delik iki kişiyi yuttu
19:55 Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MGK Toplantısı bitti! Önemli bildiride Yunanistan ayrıntısı
19:52 Ankara'da yapılan bağımlılıkla topyekûn mücadele çalıştayında TRT eleştirisi: Alkol reklamı yapılıyor
19:18 Bilim insanlarının tüylerini ürperten keşif! Kızıldeniz'in göbeğindeki delik içine gireni saniyesinde öldürüyor
19:04 Balıkesir 4.6 şiddetindeki depremle sarsıldı! İstanbul'un çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 23:35:19. #1.11#
SON DAKİKA: Sudan'da orduya yakın ittifak, siyasi geçişi görüşmek üzere komite kuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement