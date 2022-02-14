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Sudan'da sivil yönetim için gösteriler sürüyor - Son Dakika

Sudan'da sivil yönetim için gösteriler sürüyor

14.02.2022 17:30
Sudan'da sivil yönetim için gösteriler sürüyor

Sudan'da iktidarın sivillere devredilmesi talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenlendi.

Sudan'da iktidarın sivillere devredilmesi talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenlendi.

Sudan Direniş Komitelerinin çağrısıyla binlerce sivil yönetim yanlısı, başkent Hartum ve birçok şehirde sokağa çıktı.

Güvenlik güçleri, askeri yönetim karşıtı sloganlar atan eylemcilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile başkentin batısında Umdurman kentindeki parlamento binasına yürüyüşüne izin vermedi.

Polis, meclis binasına çıkan ana yolları dikenli tellerle trafiğe kapattı.

Ülkenin orta kesimindeki El Cezira eyaletine bağlı Vad Medeni, doğudaki Port Sudan ve Kesele kentlerinde de sokağa çıkan yüzlerce kişi, askeri yönetim karşıtı sloganlar attı.

Sudan'da askeri müdahale karşıtı protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu şu ana kadar 79 kişi yaşamını yitirdi.

Sudanlı yetkililer, başkentin merkezinde gösteri düzenlenmesini yasaklamıştı.

Askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den beri hükümetin kurulamadığı ülkede, siyasi krizin çözümüne dair girişimlerden henüz netice alınamadı.

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Togo Cumhuriyeti, Güvenlik güçleri, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da sivil yönetim için gösteriler sürüyor - Son Dakika


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