Son Dakika Haberleri: Sudan'daki Patlamada 8 Çocuk Hayatını Kaybetti

Sudan'daki Patlamada 8 Çocuk Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Sudan'ın başkenti Hartum'da meydana gelen patlamada 8 çocuk hayatını kaybetti.

Sudan'daki Patlamada 8 Çocuk Hayatını Kaybetti, System.String[]
Sudan'ın başkenti Hartum'da meydana gelen patlamada 8 çocuk hayatını kaybetti.

Sudan Polis Sözcüsü Haşim Abdurrahim, hükümete yakın Eş-Şuruk kanalına yaptığı açıklamada, Umdurman kentinin kuzeyindeki El Fetih 1 bölgesinde, henüz tanımlanamayan bir cismin patlaması sonucu 8 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Abdurrahim, polis ve adli tıp ekiplerinin incelemesinin sürdüğünü belirtti.

AA muhabirine konuşan bir güvenlik yetkilisi, ölen çocuklarının yaşlarının 9-12 arasında olduğu bilgisini verdi.

Yetkili, çocuklardan birinin askeri bölge yakınlarında bulduğu bir cismi evine götürdüğünü, oynarken cismin patlaması sonucu ilk anda 7 çocuğun birkaç saat sonra da bir çoçuğun yaşamını yitirdiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:24 Kaynak: AA

Polis, Hartum, Sudan, Güncel
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