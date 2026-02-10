Sudan'daki Sağlık Krizi Derinleşiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sudan Temsilcisi Shible Sahbani, çatışmaların devam ettiği Sudan'daki saldırıların sağlık sistemini uçurumun eşiğine getirdiğini belirterek, ülkede 33,7 milyondan fazla kişinin insani yardıma, yaklaşık 21 milyon kişinin ise sağlık yardımına ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Sahbani, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmaların üçüncü yılına yaklaştığını hatırlatan Sahbani, ülkede 33,7 milyondan fazla kişinin insani yardıma, yaklaşık 21 milyon kişinin ise sağlık yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Sahbani, "Saldırılar Sudan'ın sağlık sistemini uçurumun eşiğine getiriyor. Savaş nedeniyle yerinden edilmiş 13,6 milyon kişiyle Sudan, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı yer olmaya devam ediyor. Bunların 9,1 milyonu Sudan içinde yerinden edildi, 4,5 milyonu ise komşu ülkelere kaçtı." dedi.

Yeni yerinden edilmiş nüfusun, zayıflamış sağlık sisteminin başa çıkamadığı acil sağlık müdahalelerine ihtiyaç duyduğunu kaydeden Sahbani, sağlık sisteminin saldırılar, ekipman ve malzeme kaybı ile hasarı, sağlık personeli eksikliği ve yetersiz işletme fonları nedeniyle harap olduğunu söyledi.

"DSÖ, çatışmaların başlangıcından bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 205 saldırıyı doğruladı"

Sahbani, "DSÖ, çatışmaların başlangıcından bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 205 saldırıyı doğruladı. Bu saldırılar 1924 ölüme ve 529 yaralanmaya yol açtı. Her yıl sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar daha da ölümcül hale geliyor. 2023'te 64 saldırı 38 ölüme yol açtı. 2024'te 72 saldırı 200 ölüme yol açtı. 2025'te 65 saldırı 1620 ölüme neden oldu. Bu da küresel olarak sağlık hizmetlerine yönelik saldırılardan kaynaklandığı bildirilen ölümlerin yüzde 82'sine denk geliyor. 2026'nın ilk 40 gününde 4 saldırı 66 ölüme yol açtı." diye konuştu.

Sudan'ın yetersiz beslenme ve diğer yaşamı tehdit eden durumların yanı sıra kolera, sıtma, dang humması ve kızamık gibi çok sayıda salgınla karşı karşıya olduğunu belirten Sahbani, 2025'te DSÖ tarafından desteklenen sağlık müdahaleleriyle 12 milyondan fazla kişiye ulaşıldığını söyledi.

Sahbani, "Sudan'da yaygınlaşan yetersiz beslenmeden en çok çocuklar, hamile ve emziren kadınlar etkileniyor. BM'nin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) son uyarısı, yetersiz beslenmenin 2026'da da kötüleşmeye devam edeceğini ve 2025'teki 3,7 milyon vakaya kıyasla yaklaşık 4,2 milyon vakaya ulaşacağını öngörüyor." diye konuştu.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezini kontrol ederken, Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Çad sınırına bitişik ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin hemen hemen tamamına hakim olan HDK, Ekim 2025'te bölgenin en büyük şehri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e girmiş ve ciddi katliamlar yaptığı iddia edilmişti.