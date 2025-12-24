(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan Abdulrahman El Burhan'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.
Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan Abdulrahman El Burhan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 25 Aralık 2025 tarihinde ülkemize çalışma ziyaretinde bulunacaktır.
Gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Sudan'daki güncel gelişmeler, ülkedeki insani durum ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır."
Son Dakika › Güncel › Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan Abdulrahman El Burhan Türkiye'yi Ziyaret Edecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?