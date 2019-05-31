Sudan, El-Cezire'nin Hartum ofisini kapattı
15 dakika önce
Sudan Askeri Geçiş Konseyi, Katar merkezli El-Cezire Televizyonu'nun Hartum ofisini kapattı.
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:10 Kaynak: İHA
Askeri Geçiş Konseyi, Katar
merkezli El-Cezire Televizyonu'nun Hartum
ofisini kapattı.
Hartum'daki El-Cezire Ofisinin Müdürü, Sudan Askeri Geçiş Konseyinin gerekçe göstermeden El-Cezire'nin ofisini kapatma kararı aldığını söyledi. Yerel kaynaklar, bir grup askerin Hartum'daki El-Cezire ofisine geldiğini ve ofiste bulunan cihaz ve malzemelere el koyduğu ifade etti.
El-Cezire Televizyonu, Sudan Askeri Geçiş Konseyinin kapatma kararını kınayarak, Sudan haberlerinin takibine devam edileceğini açıkladı. Kanal tarafından yapılan açıklamada, ofisi kapatma kararının gazetecilerin çalışma izinlerinin geri çekilmesini de kapsadığı ifade edildi. Hartum'daki ofisin müdürü Al-Musallami Al-Kabbashi konuya ilişkin açıklamasında, "Bize, askeri konseyin El-Cezire'nin ofisinin kapatılmasına ve lisansın geri alınmasına karar verdiklerini söylediler" ifadelerini kullandı.
Sudan'da Devlet Başkanı Ömer Elbeşir'in askeri darbe ile görevden alınmasının ardından Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. - HARTUM
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