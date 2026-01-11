Sudan Hükümeti Hartum'a Döndü - Son Dakika
Dünya

Sudan Hükümeti Hartum'a Döndü

11.01.2026 15:50
Sudan Başbakanı Kamil İdris, hükümetin Hartum'a geri döndüğünü ve barış hedeflediğini açıkladı.

SUDAN'da Nisan 2023'te başlayan çatışmalar nedeniyle Port Sudan'a taşınan hükümetin, iki yılın ardından başkent Hartum'da yeniden göreve başladığı bildirildi.

Sudan Başbakanı Kamil İdris, 'Umut Hükümeti'nin çatışmaların başladığı 15 Nisan 2023'ten bu yana ilk kez resmen başkent Hartum'a döndüğünü açıkladı. İdris, Hartum'da kendisini karşılayanlara yaptığı konuşmada, "Bugün geri döndük, Umut Hükümeti ulusal başkente döndü. Sizlere daha fazla hizmet sözü veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Hükümetinin 2026 yılı bütçesini 'vatandaşa ilave yük getirmeden' sunduklarını söyleyen İdris, bütçenin enflasyon oranını yüzde 70'e düşürmeyi hedeflediğini kaydetti. Başbakan İdris, içinde bulunulan yılın 'barış yılı' olacağını belirterek, "Cesurların, yiğitlerin ve kazananların barışı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Hartum, Sudan, Dünya, Son Dakika

SON DAKİKA: Sudan Hükümeti Hartum'a Döndü
