Son Dakika Haberleri: Sudan'ın Meçhule Sürüklenmesine İzin Vermeyeceğiz"

Sudan'ın Meçhule Sürüklenmesine İzin Vermeyeceğiz"

25 dakika önce

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, ülkesinin parçalanmasına ve meçhule sürüklenmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Sudan'ın Meçhule Sürüklenmesine İzin Vermeyeceğiz
Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, ülkesinin parçalanmasına ve meçhule sürüklenmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Savunma Bakanı Avf, başkent Hartum'da Genelkurmay Başkanı Kemal Abdulmaruf el-Mahi ve bazı askeri yetkililerle bir araya geldi.

Avf, burada yaptığı konuşmada, silahlı kuvvetlerin tarih boyunca tüm saldırılara karşı sağlam bir kaya gibi durduğunu ve ülkenin güvenliği için emniyet supabı olmayı sürdüreceğini belirtti.

Son olayların genç nesillerle yetişkinler hatta aileler arasında ayrışmalara neden olduğunu ifaden eden Avf, durumun gençlerin makul taleplerine erişebilmesi ve sorunlarına adil çözümler getirilmesini gerekli kıldığını kaydetti.

Savunma Bakanı Avf, olayların, tüm tarafları geçmişte olduğundan farklı biçimde ülkenin tamamında istikrarın sağlanması, kazanımların korunması ve kan dökülmesinin önlenmesini sağlayan bir duruma ulaşmak için yeniden şekillenmeye ittiğini belirterek, "Sudan'ın meçhule sürüklenmesine ve parçalanmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Mahi de silahlı kuvvetlerin yönetime barışçıl güç desteği sağlama konusundaki inancına ve görevlerine bağlılığını yineledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:06 Kaynak: AA

Hartum, Sudan, Güncel
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