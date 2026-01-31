Sudan Krizi: Tarihsel ve Anayasal Sorumluluk

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Sudan'daki krizin yalnızca silahlı bir çatışma olmadığını vurgulayarak ordunun mücadelesinin tarihsel ve anayasal olarak önemli olduğunu belirtti.

Burhan, 2025 Kış sayısını "Türkiye-Sudan İlişkileri" temasına ayıran uluslararası hakemli akademik dergi Almanac Diplomatique'de takdim yazısı kaleme aldı.

Sudan'daki krizin yalnızca silahlı bir çatışma olmadığını, egemenlik, siyasal meşruiyet ve devletin yeniden inşası bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Burhan, Sudan'da ordunun sorumluluğunun tarihsel ve anayasal olduğunun altını çizdi.

Burhan, Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) atıfta bulunarak, "Silahlı isyan gerçeği devam ettiği sürece, kalıcı herhangi bir siyasi uzlaşma inşa edilemez." ifadelerini kullandı.

Her türlü müzakere çabasının başarısının, silahlı oluşumların devletin meşru otoritesine paralel bir egemenlik iddiasından vazgeçmesine bağlı olduğunu bildiren Burhan, Sudan'daki krizin uzamasında ve maliyetinin artmasında dış destek ağlarının etkisinin inkar edilemeyeceğini vurguladı.

Akademik literatüre katkı sunmayı amaçlayan tematik sayı, Sudan'da 2023'ten bu yana derinleşen kriz bağlamında, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel dengeleri de mercek altına alıyor.