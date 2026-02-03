Sudan Ordusu Kadugli'ye Girdi

PORT Sudan ordusunun, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) kuşatması altındaki Güney Kurdufan eyaletinin merkezi Kadugli'ye girdiği bildirildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, silahlı kuvvetlerin ve müttefik güçlerin, Kadugli-Delenc yolunu açmayı başardığı ifade edildi.

Açıklamada, "(Silahlı kuvvetler) Sarsılmaz bir irade ve yenilmez bir cesaretle yazılan bu kahramanlık destanı, milislerin ve destekçilerinin hayallerini yerle bir etmiş, kuşatma ve aç bırakma üzerine kurdukları hesapları boşa çıkarmıştır." ifadeleri kullanıldı.

HDK'nin ve destekçilerinin bozguna uğratıldığı, can ve teçhizat bakımından ağır kayıplar verdiği belirtilen açıklamada, "Geriye kalanlar ise kuvvetlerimizin ilerleyişi karşısında kaçmış, yol açılmış, kuşatma kırılmıştır." değerlendirmesi yapıldı.

Ordu güçleri, 27 Ocak'ta, Ocak 2024'ten beri HDK ile onlarla müttefik olan Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) güçleri tarafından kuşatma altında tutulan Güney Kurdufan eyaletinin ikinci büyük kenti olan Delenc şehrine de girmişti.

Kadugli şehri, çatışmaların başladığı ilk aylarından itibaren kuşatma altında tutuluyor. Bu durum da şehre gıda ve ilaç ulaştırılamaması nedeniyle ciddi bir insani krize yol açmıştı.

Son haftalarda, Kurdufan Bölgesinin üç eyaletinde Sudan ordusu ile HDK arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalar, son dönemde on binlerce kişinin yerinden edilmesine neden oldu.