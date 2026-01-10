Sudan, Türkiye'ye Teşekkür Etti - Son Dakika
Sudan, Türkiye'ye Teşekkür Etti

10.01.2026 17:16
Sudan Kültür Bakanı Aysir, Türkiye'nin desteklerini vurgulayarak Türk basınını karşıladı.

Sudan Kültür ve İletişim Bakanı Halid el-Aysir, Türkiye'nin hem insani hem siyasi alanda Sudan'ı desteklediğini belirterek Türk hükümetine ve kurumlarına teşekkür etti.

Sudanlı Bakan, ülkesini ziyaret eden Türk basın mensuplarını karşıladı.

Aysir, Türkiye ile Sudan'ın derin tarihi bağlara sahip olduğunu belirterek "Sudan'ın en büyük müttefiklerinden Türk hükümetine ve AFAD gibi TİKA gibi kurumlarına en içten şekilde teşekkür ediyoruz. Türkiye bizi hem siyasi hem insani her alandı destekledi." dedi.

"Sudan'da çok zulüm işleniyor." diyen Aysir, basın mensuplarının tarafsız şekilde hakikati ortaya çıkarmak için çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Aysir, Türk basın mensuplarının yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türk basını olayları şeffaflıkla dünyaya duyurdu." dedi.

HDK Sudan kültürünü yok etmeye çalışıyor

Sudanlı Bakan, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) başlıca amacının Sudan kültürünü ve mirasını yok etmek olduğunu söyledi.

Bakan Aysir, "Bu savaş sudan halkını yok etmek için tasarlandı bu hedefe ulaşmak için her şeyi denediler ama başaramadılar. Sudanlılar için bu savaş kutsal bir savaştır." ifadelerini kullandı.

HDK'nın Sudan'ın çeşitli bölgelerinde katliamlar gerçekleştirdiğini belirten Aysir, grubun amacının Sudan kimliğini, coğrafi ve demografik yapısını değiştirmek olduğunu vurguladı.

Aysir, "Sudan'ın zenginliklerini çalmak isteyen bazı ülkeler, HDK'dan faydalandı. Onların amacı Sudan Devleti'ni ve güvenlik birimlerini bölmekti." diye konuştu.

HDK'nın gücünün diğer ülkelerden geldiğini savunan Sudanlı Bakan, söz konusu grubun Afrika kıtasında dronla saldırı düzenleyecek kapasiteye nasıl geldiğinin ise merak konusu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

