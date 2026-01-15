Sudanlı Kadın Adalet İstiyor - Son Dakika
Sudanlı Kadın Adalet İstiyor

15.01.2026 11:16
Faşir kentindeki çatışmalar sonrası tecavüze uğrayan Sudanlı genç kadın yardım ve adalet talep ediyor.

MUHAMMED EMİN CANİK/AHMED SATTİ - Sudan'ın batısında, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) şiddetli saldırılarına maruz kalan Faşir kentinde toplu tecavüze uğrayan ve hamile kaldıktan sonra bebeğini düşüren Sudanlı 20 yaşındaki genç kadın, adalet istedi.

Sudan'ın kuzeyindeki ed-Debbe kentinde yer alan El-Affad Mülteci Kampı'nda yaşama tutunmaya çalışan ve ismini açıklamak istemeyen genç kadın, yaşadığı dehşeti AA muhabirine anlattı.

Sudanlı kadın, "20 yaşındayım, Faşir'in Şagra köyündenim. Çatışmalar başladığında orada yaşıyorduk. Bölgemizdeki kadınlara tecavüz ettiler, ben de onlardan biriyim." dedi.

HDK'nin köylerine saldırısını gözyaşları içinde anlatan genç kadın, "Onlar geldiklerinde evdeydim. Annem komşudaydı. 5 veya 7 kişi eve girdiler. Bana saldırdılar. Sonra Mellit şehrine gittik, orada bir süre kaldıktan sonra El-Affad Mülteci Kampı'nı duyduk beni özel durum olarak buraya yönlendirdiler. Yolda çok sıkıntı çektik." diye konuştu.

Hamile kaldığını ve düşük yaptığını söyleyen Sudanlı kadın, adalet isteyerek "Cezalarını çekmelerini istiyorum. Onların bizi yönetmelerini istemiyoruz. Hızlı Destek denen şeyin hayatımızdan çıkmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumdan Sudanlılara destek isteyen genç kadın, "HDK çok fazla ihlalde bulundu, namusu çiğnedi, mallarımızı çaldı, insanları öldürdü, yaşlı kadınlara, çocuklara saldırdı. Diğer ülkelerden, Sudanlılara her anlamda destek vermelerini, HDK'yi hayatımızdan ve Sudan'dan çıkarmalarını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Sudanlı genç kadın, hayallerine ilişkin şunları söyledi:

"Okula geri dönüp, okulumu bitirip mezun olmak istiyorum. Tıp okuyup ihtiyacı olanlara, hastalık çekenlere, yaralı herkese yardım etmek, ayaklarımın üzerinde durup anne ve babamın doktor olduğumu ve insanlara yardım etmeye başladığımı öğrenmelerini ve benimle gurur duymalarını istiyorum."

Faşir'in düzelip eski haline dönmesini ve orada yaşamaya devam etmeyi dileyen genç kadın, "Barış içerisinde, kaybettiklerimizi rahmetle yad ederek yaşamak istiyorum. Başka bir şey temenni etmiyorum." dedi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken Sudan ordusu güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, Ekim 2025'te şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

