Sude Naz Bayar Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sude Naz Bayar Türkiye Şampiyonu

Sude Naz Bayar Türkiye Şampiyonu
25.01.2026 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sude Naz Bayar, İstanbul'daki U-20 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metrede şampiyon oldu.

İstanbul'da düzenlenen U-20 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Sude Naz Bayar, 60 metrede Türkiye şampiyonu oldu.

U-20 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplamda 434 sporcunun katıldığı şampiyonada mücadele eden Aydınlı sporcu Sude Naz Bayar ise 60 metre branşında en iyi dereceyi elde ettik. Kıyasıya rekabetin yaşandığı şampiyonada Bayar, 7.70 saniyelik dereceyle Türkiye şampiyonu oldu. Genç atleti tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İstanbul ilinde düzenlenen U-20 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda Kuyucak ilçemizden Sude Naz Bayar, 60 metre branşında 7.70 saniyelik en iyi derecesiyle Türkiye şampiyonu olmuştur. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sude Naz Bayar Türkiye Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı
Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi
Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor

09:20
İstanbul’u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti Şüpheliler yakalandı
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
09:06
Savaş çanları çalıyor Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
08:40
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
08:39
Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı ile sessiz sedasız evlendi
Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı ile sessiz sedasız evlendi
08:10
Yasak aşk cinayeti Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı
Yasak aşk cinayeti! Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı
07:59
Temu’dan gündem yaratacak Türkiye kararı Baskın sonrası satışlar kısıtlandı
Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 09:47:32. #7.11#
SON DAKİKA: Sude Naz Bayar Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.