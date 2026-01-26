Sudenaz Bayram Türkiye 3\'üncüsü Oldu

Cüneyt Koryürek U20 Türkiye Salon Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan Sudenaz Bayram, sırıkla atlama branşında Türkiye 3'üncüsü oldu.
Şampiyona, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirildi. 24-25 Ocak tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya Eskişehir'den Sudenaz Bayram katılım gösterdi. Bayram, sırıkla atlama branşında Gençler Türkiye 3'üncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. - ESKİŞEHİR
