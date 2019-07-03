Şuhut Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı
40 dakika önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediyesi, Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantı'sını Belediye Başkanı Recep Bozkurt başkanlığında gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:04 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'ın Şuhut
İlçe Belediyesi, Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantı'sını Belediye Başkanı Recep Bozkurt
başkanlığında gerçekleştirdi.
Şuhut Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı imar planı ile ilgili 4 gündem maddesinden oluştu. Başkan Bozkurt ve meclis üyelerinin karşılıklı fikir alışverişleri ile devam eden meclis toplantısı gündem maddelerinin karara bağlanması ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR
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