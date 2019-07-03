Son Dakika Haberleri: Şuhut Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı
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Şuhut Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı

40 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediyesi, Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantı'sını Belediye Başkanı Recep Bozkurt başkanlığında gerçekleştirdi.

Şuhut Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediyesi, Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantı'sını Belediye Başkanı Recep Bozkurt başkanlığında gerçekleştirdi.

Şuhut Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı imar planı ile ilgili 4 gündem maddesinden oluştu. Başkan Bozkurt ve meclis üyelerinin karşılıklı fikir alışverişleri ile devam eden meclis toplantısı gündem maddelerinin karara bağlanması ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:04 Kaynak: İHA
Recep Bozkurt, Afyon, Şuhut, Güncel
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