Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 7 ayrı suçtan hakkında yaklaşık 8 yıl hapis cezası olan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde takibe alınan F.Ö.'nün yeri emniyet ekiplerince tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3. Sayfa › Şuhut'ta Aranan Suçlu Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?