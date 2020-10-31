Şuhut'ta kışlık patates hasadı başladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kışlık patates hasadı devam ediyor.

Şuhut'ta yüksek rakımlı bölgesinde yetiştirilen çok güneş almasından dolayı ayrı bir lezzet olan "agria" cinsi patatesin hasadı devam ediyor. Şuhut ilçesinde kışlık patateslerin hasadına başlandığını belirten işçi Hacer Kar, "Şuhut ilçesin kışlık patateslerimizi topluyoruz, ama iyi fiyata satamıyoruz. Tarlamızın kirasını ödeyemiyoruz. Su parası yetmiyor işçilerimizin parasını ödeyemiyoruz. Şimdilik depoya koyuyoruz patateslerimizi. Rica ediyoruz şu patateslerimiz para etsin. Allah'ım herkesin nasibini versin. Burada herkesin emeği var. Herkes bir senedir emek çekiyor. Patateslerimiz şu anda 50 kuruş ile 80 kuruş arasında para ediyor. Bu sene pek patateste çıkmadı dolu vurdu, don vurdu patateslerde bu sene pek bir şey yok yani" dedi.

Tarla sahibi Özcan Kar ise konu ile ilgili açıklamalarında, "Patates hasadına başladık. Gördüğünüz gibi çoluk çocuk çalışıyoruz ama patates para etmiyor. Patatesleri 50 kuruş ile 80 kuruş arasında değişiyor. İşçinin parasını ödeyemiyoruz. Tarla parası ve suyu olmuyor yani. Devletimizden patatesin para etmesi için yardım bekliyoruz. 5,5 dekar alana ektiğimiz patatesimizin fiyatı 50 kuruş ile 80 kuruş arasında değişiyor. Bir liraya mal ediyoruz, ama 60 kuruş ve 70 kuruş arasında satabiliyoruz" dedi.