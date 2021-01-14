Şuhut'ta sağanak etkili oldu - Son Dakika

Şuhut'ta sağanak etkili oldu
14.01.2021 02:48
Şuhut'ta sağanak etkili oldu Şiddetli rüzgarın ardından sabah saatlerinde etkili olan yağmur cadde ve sokaklarda su birikintisine sebep oldu Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde beklenen sağanak yağış etkili olmaya başladı.
Şuhut'ta sağanak etkili oldu
Şiddetli rüzgarın ardından sabah saatlerinde etkili olan yağmur cadde ve sokaklarda su birikintisine sebep oldu
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde beklenen sağanak yağış etkili olmaya başladı.
Şuhut'ta dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgarın ardından sabah saatlerinde etkili olan yağmur cadde ve sokaklarda su birikintisine sebep oldu. İlçe merkezinde vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalışırken araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
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