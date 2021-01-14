Şuhut'ta sağanak etkili oldu - Son Dakika

Şuhut'ta sağanak etkili oldu

14.01.2021 02:48

Şuhut'ta sağanak etkili oldu Şiddetli rüzgarın ardından sabah saatlerinde etkili olan yağmur cadde ve sokaklarda su birikintisine sebep oldu Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde beklenen sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Şuhut'ta sağanak etkili oldu

Şiddetli rüzgarın ardından sabah saatlerinde etkili olan yağmur cadde ve sokaklarda su birikintisine sebep oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde beklenen sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Şuhut'ta dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgarın ardından sabah saatlerinde etkili olan yağmur cadde ve sokaklarda su birikintisine sebep oldu. İlçe merkezinde vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalışırken araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Şuhut'ta sağanak etkili oldu
Şuhut'ta sağanak etkili oldu
Şuhut'ta sağanak etkili oldu
Şuhut'ta sağanak etkili oldu

Karahisar, Hisarcık, Şuhut, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şuhut'ta sağanak etkili oldu - Son Dakika


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