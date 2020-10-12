Şükrü Şankaya anıldı - Son Dakika

Şükrü Şankaya anıldı

12.10.2020 17:55
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Bursa sanayiinin duayen ismi Şükrü Şankaya, vefatının 15. yılında özel bir programla anıldı.

Bursa sanayiinin duayen ismi Şükrü Şankaya, vefatının 15. yılında özel bir programla anıldı.

Sağlığında iş dünyasından sosyal hayata, spordan sanata, sağlıktan eğitime kadar pek çok alanda eserler bırakan Şükrü Şankaya'nın adını taşıyan kurum ve kuruluşların temsilcileri ile oğlu Şenol Şankaya'nın özel mesajlarının yer aldığı video, Yeşim Tekstil Youtube kanalında yayımlandı. Korona virüs salgınına bağlı olarak anma töreni yapılamaması sebebiyle hazırlanan özel videoda ayrıca Şankaya için 2006 yılında hazırlanan belgesele de yer verildi.

1950 yılında Gümülcine'de manifaturacı tezgahtarlığı yaparak ilk iş hayatına başlayan Şükrü Şankaya, 1951 yılında Türkiye'de Kapalı Çarşı'da iş hayatına devam etti. 1955 yılında ticarete atılan Şankaya, ilk zamanlar fason üretim yaptırdı ve sonrasında da üretime yönelerek sanayiciliğe ilk adımını attı. 1958'de 20 tezgahla üretime başlayan Şankaya, iplik ve ev tekstili kumaşı ile başlayan sanayi yolculuğunu; 20 bin çalışanlı dev bir holdinge taşıyarak içinde Yeşim Tekstil'in de olduğu Türkiye'nin sayılı yapılarından birinin oluşmasında öncü rol oynadı. Bir dönem Bursaspor'a başkanlık da yapan ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yönetim kurulu başkanlığını da üstlenen Şankaya, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi'nin kuruluşuna da önderlik etti. Şankaya sağlığında Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na da layık görüldü.

Doğduğu toprakları da hiçbir zaman unutmayan ve mütevazı kişiliği ile Bursalıların ve Batı Trakya Türklerinin "Şükrü Amcası" olarak anılan Şükrü Şankaya, 74 yaşında evinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Bursa'nın sanayileşme hamlesinin canlı şahidi olan Şankaya, vefat ettiğinde geride gözü yaşlı binlerce çalışan bıraktı. Merhum Şükrü Şakaya'nın hatırasını yaşatmak için hazırlanan 15. yıl özel videosuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Yeşim Tekstil Youtube Kanalı: https://youtu.be/JiuYByB2o1Q - BURSA

Şükrü Şankaya anıldı
Şükrü Şankaya anıldı
Şükrü Şankaya anıldı

Yeşim Tekstil, Şükrü Şankaya, Youtube, Bursa, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şükrü Şankaya anıldı - Son Dakika

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