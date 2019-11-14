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Sulama hibeleri ödenmeye başlandı

6 saat önce

Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteği Programı kapsamında çiftçilere hak ettikleri hibe tutarları ödenmeye başlandı.

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Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteği Programı kapsamında çiftçilere hak ettikleri hibe tutarları ödenmeye başlandı.


2019 yılı 15. Etap Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteği Programı kapsamında Diyarbakır'da hibe almaya hak kazanan çiftçilere hak ettikleri hibe tutarları 8 Kasım 2019 tarihinde ödenmeye başlandı. Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteği Programı kapsamında 2019 yılında Diyarbakır'da 274 yatırımcının projesi onaylandı. Onaylanan bu projeler için Tarım ve Orman Bakanlığınca 10 milyon 400 bin lira ödenek tahsis edildi.


Hibe sözleşmesi kapsamında satın alınan sulama sistemlerinin tarlada montajını gerçekleştiren 264 çiftçiye Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerinin kontrollerinin ardından hak ettikleri 9 milyon 600 bin lira hibe desteği ödenmeye başlandı.


Bu yıl çiftçilere verilecek olan 9 milyon 600 bin lira hibe desteği ile 44 bin 247 dekarlık alan daha modern basınçlı sulama sistemlerine kavuşturuldu. 2006 yılından bu yana toplam bin 825 çiftçiye 50 milyon 700 bin lira hibe ödemesi yapılırken kent genelinde 252 bin 565 dekar alanın modern basınçlı sulama sistemleri ile sulanması sağlanacak. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:40 Kaynak: İHA
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